Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG peut remercier ce cadre du FC Barcelone…

Publié le 22 février 2022 à 5h00 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a accueilli Sergio Ramos. Et Gerard Piqué ne serait pas étranger à cela. Explications.

Aujourd’hui, Sergio Ramos est un joueur du PSG. Alors qu’on pensait que l’Espagnol allait faire toute sa carrière au Real Madrid, les choses ne se sont finalement pas passées comme prévu. Au terme de longues négociations avec Florentino Pérez, Sergio Ramos n’a pas réussi à trouver d’accord pour prolonger avec les Merengue. Se retrouvant libre, le défenseur central s’est alors envolé pour le PSG, où Leonardo a sauté sur l’occasion pour le récupérer gratuitement.

Les grosses demandes de Ramos !