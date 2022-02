Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va rater un très joli coup à 0€ !

Publié le 21 février 2022 à 15h00 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le FC Barcelone s'intéresserait à Marcelo Brozovic. Mais l'international croate va prolonger à l'Inter Milan.

L'été dernier, compte tenu de ses difficultés économiques, le FC Barcelone a misé sur des joueurs libres à l'image de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero. Et après avoir investi cet hiver sur Ferran Torres et Adama Traoré, dont l'option d'achat sera levée en fin de saison, le Barça pourrait de nouveau se tourner vers des joueurs libres l'été prochain, notamment pour se renforcer dans l'entrejeu. C'est notamment le cas de Marcelo Brozovic, dont le contrat à l'Inter Milan s'achève en juin prochain.

Brozovic va prolonger à l'Inter

Mais le FC Barcelone va devoir renoncer à ce dossier. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Marcelo Brozovic est tombé d'accord pour une prolongation de contrat avec l'Inter Milan. Tout est bouclé, il ne manque plus que la signature pour officialiser le dénouement de ce dossier. L'international croate n'a d'ailleurs jamais changé d'avis et avait fait d'une prolongation sa priorité.