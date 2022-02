Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse sortie d’Adama Traoré sur son retour au Barça !

Publié le 9 février 2022 à 19h00 par La rédaction

De retour au FC Barcelone cet hiver sept ans après son départ, Adama Traoré a expliqué qu’il avait toujours eu pour ambition de revenir dans son club formateur.

Il avait quitté le club en 2015 dans l’indiscrétion la plus totale. Quatre petites rencontres avec l’équipe première du FC Barcelone et s’en va. Entre temps, Adama Traoré s’est aguerri en Angleterre. Sous les couleurs d’Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton, l’international espagnol a fait ses classes, épatant tout le Royaume avec sa vitesse et sa puissance. Seul bémol, sa finition. Dans sa carrière, Adama Traoré a disputé près de 250 matchs pour seulement 18 buts inscrits. Pourtant, le Barça n’a pas été freiné par ces chiffres et a rapatrié l’enfant du club. Pour son plus grand bonheur.

«Je voulais revenir dès la première minute»