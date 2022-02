Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à nouveau dossier colossal !

Publié le 9 février 2022 à 17h30 par A.C.

Annoncé proche du FC Barcelone cet hiver, Alvaro Morata aurait également tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain et pourrait bien être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival.

Au Paris Saint-Germain certains semblent encore croire à une prolongation in extremis de Kylian Mbappé. Il ne manque toutefois plus que quelques mois avant la fin de son contrat et plus le temps passe, plus l’attaquant de 23 ans semble se rapprocher du Real Madrid. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre le clan Mbappé et le club madrilène, où l’on a désormais plus aucun doute. Après l’avoir raté en 2017, le président Florentino Pérez est persuadé que le numéro 7 du PSG sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Ce scénario semble également faire son chemin du côté de Paris, où l’on multiplie les pistes pour trouver un remplaçant à la hauteur de Kylian Mbappé. Selon nos informations, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux profils très appréciés par le PSG, qui regarderait également dans d’autres championnats et notamment la Serie A. Ce mercredi, Tuttosport a effectivement annoncé que Leonardo lorgnerait Alvaro Morata, prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus depuis l’été 2020.

La Juventus est déjà au travail pour garder Morata

Ce dossier ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le FC Barcelone voudrait également retenter sa chance pour Alvaro Morata, après l’avoir raté lors du dernier mercato hivernal. Xavi et le club catalan pourraient toutefois être les derniers des soucis du Paris Saint-Germain ! D’après les informations de Tuttosport , la Juventus souhaiterait garder Morata au-delà de son prêt. Cela concernerait notamment Massimiliano Allegri, qui a toujours été un grand fan du joueur et qui a un plan pour former un nouveau trio aux côtés de Paulo Dybala et Dušan Vlahović, qui est arrivé de la Fiorentina il y a seulement quelques semaines. Sous pression de leur entraineur, les dirigeants de la Juventus auraient ainsi ouvert des négociations avec l’Atlético de Madrid afin de réduire les 35M€ de son option d’achat.

Simeone ne veut plus de Morata, mais...