Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste XXL pour oublier Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 16h15 par A.C. mis à jour le 9 février 2022 à 16h16

Après Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Paulo Dybala, le Paris Saint-Germain semble travailler sur un nouveau dossier pour le prochain mercato estival.

Rien n’est encore officiel, mais Kylian Mbappé s’approche tout doucement du Real Madrid. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, la star du Paris Saint-Germain a un principe d’accord avec le club madrilène, qui l’avait raté en 2017, lorsqu’il avait explosé à l’AS Monaco. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions devraient simplement retarder les choses, puisque Mbappé a récemment laissé entendre ne pas vouloir être distrait par des éventuelles négociations avec le Real Madrid avant de l’affronter. Après, le PSG devra commencer à travailler sur l’avenir sans lui...

Alvaro Morata, l’invité surprise ?