Mercato - PSG : Dortmund annonce la couleur pour l’avenir d’Haaland !

Publié le 9 février 2022 à 15h30 par B.C.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, et priorité du PSG pour succéder à Kylian Mbappe, Erling Haaland est au cœur des rumeurs pour son avenir. Marco Rose, entraîneur du Borussia Dortmund, reste confiant sur le sujet et espère que son attaquant décidera de rester en Allemagne.

À l’instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland affole l’Europe, et l’avenir des deux joueurs pourrait d’ailleurs être lié. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant du PSG dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, obligeant l’écurie parisienne à penser à l’après-Mbappé. Selon les informations divulguées par le10sport.com, Erling Haaland apparaît ainsi comme la grande priorité du PSG en cas de départ du Bondynois, une information confirmée depuis par L’Équipe ou encore Foot Mercato . Néanmoins, le Real Madrid pourrait également plomber les plans de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. Et pour cause, Florentino Pérez rêverait d’associer Kylian Mbappé à Erling Haaland chez les Merengue, alors que le FC Barcelone ou encore Manchester City ont aussi l’attention de se positionner d’ici cet été. Pour le Borussia Dortmund, il sera donc difficile de conserver le phénomène norvégien de 21 ans, et ce malgré son engagement jusqu’en 2024. Néanmoins, Marco Rose ne s’affole pas.

« Il est clair que nous voulons tous qu'il reste »

À l’occasion d’un entretien avec Sport Bild , l’entraîneur du Borussia Dortmund est resté confiant au sujet d’Erling Haaland, bien que son club ne parte pas favori dans ce dossier. « J'ai des contacts avec Erling tous les jours et j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur et cette personne. Je sais combien de temps dure son contrat. Je sais ce qui doit être décidé et quand. Tout est sur la table en interne, tout le monde est honnête les uns avec les autres. C'est pourquoi je n'ai pas à lui parler tous les jours. À un moment donné, il prendra une décision et le club s'y préparera bien. Il est clair que nous voulons tous qu'il reste », a confié Marco Rose, qui rappelle que son attaquant vedette est encore jeune et qu’il doit déjà supporter une importante pression : « Il n'a que 21 ans. Il peut aussi avoir une journée plus difficile, rentrer chez lui après l'entraînement, être seul, lire quelque chose et être bouleversé. Tout lui tombe dessus et, parfois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est normal, humain. Il a subi sa deuxième blessure depuis le début de la saison. C'est un humain, pas une machine . »

« Je vais devoir prendre bientôt une décision »