Mercato - ASSE : Ce joueur de l’ASSE justifie son départ cet hiver !

Publié le 9 février 2022 à 15h00 par T.M.

Barré par la concurrence suite à l’arrivée de Paul Bernardoni à l’ASSE, Stefan Bajic a fini par quitter le Forez pour rejoindre Pau. Un départ sur lequel est revenu le principal intéressé.

A l’ASSE, l’arrivée de Paul Bernardoni a redistribué les cartes et relancé la hiérarchie des gardiens. Stefan Bajic en a ainsi fait les frais, se retrouvant comme le 3ème choix. A la recherche de temps de jeu, un départ a donc été privilégié. Cela s’est d’ailleurs réglé après la clôture du mercato hivernal. Venant de perdre son gardien sur blessure, Pau a accueilli Bajic en tant que joker médical. Une nouvelle aventure débute donc pour le portier de 20 ans.

« J’avais en tête de rester à Saint-Etienne jusqu’à la fin de saison. Mais… »