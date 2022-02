Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma lâche ses vérités sur son été agité…

Publié le 9 février 2022 à 11h30 par Th.B.

Le PSG a accueilli un jeune gardien de classe mondiale en la personne de Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison (22 ans). Cependant, le départ de l’Italien du Milan AC a été particulièrement mouvementé et a marqué le principal intéressé qui a profité d’une interview avec la Gazzetta dello Sport pour revenir dessus tout en évoquant son arrivée et son adaptation au Paris Saint-Germain.

Ayant effectué la toute fin de sa formation au Milan AC après avoir fait toutes ses classes au Club Napoli, Gianluigi Donnarumma a passé ses premières années dans le monde professionnel au sein du club rossoneri. Néanmoins, et bien qu’il fut indiscutable et occupant une place importante dans le coeur des supporters de l’équipe lombarde, Donnarumma n’a finalement pas prolongé son contrat au Milan AC et a fait le choix de quitter librement le club milanais lors de la dernière intersaison. Annoncé du côté de la Juventus, de Chelsea, mais aussi du FC Barcelone, le gardien sacré champion d’Europe avec la sélection italienne s’est engagé en faveur du PSG. La manière dont il a fait ses valises n’a pas été apprécié par les supporters du Milan AC, certains étant allés jusqu’à le qualifier de mercenaire guidé par l’appât du gain. Une histoire d’amour qui a tourné au vinaigre avec une séparation soudaine.

«Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté»

À l’occasion d’un entretien à La Gazzetta dello Sport , Gianluigi Donnarumma s’est longuement livré sur son départ mouvementé du Milan AC en donnant ses raisons. « Après tant d'années, il n'est jamais facile de quitter un club comme le Milan. J'ai grandi en tant qu'homme et en tant que joueur à Milan. Je ne peux que remercier le club pour tout ce qu'il a fait pour moi. Les fans m'ont toujours bien traité aussi. Je me suis toujours senti chez moi à Milan. Mais vous savez comment les choses ont tourné ». a dans un premier temps fait savoir Gianluigi Donnarumma à la Gazzetta dello Sport avant d’entrer plus en détail sur le fond du problème et le dernier appel téléphonique de la direction du Milan AC qui n’est pas passé auprès du nouveau gardien du PSG. « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Disons en bref que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but. Donc c'est la fin de tout ça ».





Pour autant, Gianluigi Donnarumma a tenu à affirmer qu’il n’avait pas de rancoeur envers les supporters du Milan AC, bien qu’ils lui aient en grande partie fait payer son départ libre de tout contrat en le conspuant en début de saison lors d’un match disputé avec la sélection italienne et au moment même de son départ pour le PSG. « En tant que fan, je suis toujours tout avec passion. J'ai souvent des nouvelles de mes anciens coéquipiers, mais aussi de l'entraîneur Pioli et je suis heureux de la façon dont les choses se passent au Milan AC. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils continueront à faire une grande saison, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. J'ai regardé et apprécié la victoire dans le derby. Je suis heureux pour l'entraîneur, pour les fans et pour Milan ».

«Même si ce n'était pas facile au début, je me sens chez moi ici maintenant»