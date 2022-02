Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 8h45 par T.M.

Depuis plusieurs jours, les joueurs du Real Madrid multiplient les messages à l’encontre de Kylian Mbappé. Le dernier en date, Marco Asensio.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui toujours au PSG, il est très attendu au Real Madrid. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve de s’offrir le crack français. Alors que le président merengue touche son rêve du bout des doigts, il préfère rester discret sur ce dossier. En revanche, en ce qui concerne Mbappé, dans le vestiaire d’Ancelotti, on est beaucoup plus loquace. Dernièrement, Rodrygo ou encore Toni Kroos avaient ouvert grand la porte du Real Madrid au Parisien. Voilà que Marco Asensio en a fait de même.

« S’il vient, je serais ravi de partager le vestiaire avec lui »