Mercato - PSG : Leonardo, Real Madrid… Le Qatar a tout raté avec Mbappé !

Publié le 9 février 2022 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter les propos de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen est certain que l'attaquant du PSG a déjà tranché pour son avenir et il pointe du doigt le comportement du club de la capitale.

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». Cette déclaration de Kylian Mbappé sur son avenir n'a pas manqué de faire réagir. Toutefois, selon Jérôme Rothen, l'attaquant du PSG ne dit pas totalement la vérité et a déjà tranché pour son avenir. Et l'ancien Parisien ne manque pas de critiquer la gestion du club de la capitale responsable selon lui du probable départ de Kylian Mbappé.

«Si le PSG avait un mince espoir de changer sa décision et de le prolonger, il aurait fallu changer des choses en interne»