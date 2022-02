Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un argument pour convaincre Mbappé !

Publié le 8 février 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir au PSG, Zinedine Zidane pourrait bien être un atout important pour les Parisiens comme l'explique Ludovic Obraniak.

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». Le message est signé Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre le LOSC (5-1). Par conséquent, l'attaquant français n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais selon Ludovic Obraniak, l'arrivée de Zinedine Zidane à Paris pourrait définitivement le convaincre de prolonger.

«Je pense que Zidane peut être un réel argument pour retenir Mbappé»