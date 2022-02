Foot - Mercato

Mercato : Hatem Ben Arfa impressionne une star du PSG…

Publié le 8 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Visiblement bluffé par l’état de forme affiché par Hatem Ben Arfa alors qu’il vient à peine de débarquer au LOSC, Kylian Mbappé n’a pas manqué de rendre hommage à son ancien coéquipier du PSG.

Dimanche soir, le PSG n’a pas fait de détail en allant écraser le LOSC sur sa pelouse (5-1), avec notamment un Kylian Mbappé en forme et auteur d’un but assez remarquable. Mais cette rencontre a également été marquée par une autre action de grande classe : le rush d’Hatem Ben Arfa qui a servi sur un plateau Sven Botman pour l’unique buteur lillois de la soirée. D’ailleurs, au micro de Prime Video après la victoire du PSG, Mbappé n’a pas manqué de rendre hommage à la nouvelle recrue du LOSC, qui était pourtant restée six mois sans club avant de débarquer en janvier.

« La qualité ne s’achète pas à Carrefour »