Mercato - OM : Une vente déjà bouclée pour l’été prochain ?

Publié le 8 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’OM au RC Strasbourg, Lucas Perrin devrait être définitivement vendu au club alsacien en fin de saison.

Interrogé en décembre dernier sur le bon état de forme affiché par Lucas Perrin (23 ans) en prêt au RC Strasbourg, Jorge Sampaoli n’excluait pas l’idée d’un retour du jeune défenseur à l’OM la saison prochaine : « On le suit, et on l'évalue pour son éventuel retour au club l’été prochain », indiquait l’entraîneur marseillais. Pourtant, Perrin est prêté avec une option d’achat de 1,5M€ cette saison à Strasbourg, et son avenir devrait s’écrire loin de l’OM.

Perrin parti pour quitter l’OM