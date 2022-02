Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 1,5M€ déjà réglée pour l'été prochain ?

Publié le 7 février 2022 à 7h45 par La rédaction

Prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison, Lucas Perrin est parvenu à intégrer le dispositif de Julien Stéphan. Suffisant pour que le club alsacien lève l'option d'achat présente dans son contrat ?

Agé de 23 ans, Lucas Perrin a longtemps été considéré comme un solide espoir du centre de formation à l’OM. Mais le défenseur central n’est pas parvenu à convaincre Jorge Sampaoli de le faire jouer. Lors du dernier mercato estival, le club marseillais a donc décidé de le prêter à Strasbourg afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu. Et en Alsace, Lucas Perrin est vite parvenu à faire l’unanimité. « Je fais rarement des commentaires individuels sur les joueurs après le match parce qu'il faut analyser ça dans un contexte et dans un collectif. Il enchaîne son 7e match consécutif en tant que titulaire, il l'avait déjà été en début de saison. Il a fait, je pense, plus de matchs en tant que titulaire en 5 mois à Strasbourg qu'en 3 ou 4 ans à l'OM. Ça fait partie de sa progression, de son processus d'apprentissage. En prenant de l'expérience, il s'améliore. Ça reste un jeune joueur. On a deux de nos trois défenseurs centraux qui découvrent ce que c'est que d'enchaîner régulièrement des matchs en Ligue 1, Lucas et Nyamsi. Ça fait partie de l'apprentissage et on est très satisfaits de son investissement et de ses qualités humaines » avait confié Julien Stéphan, l’entraîneur du RC de Strasbourg.

Lucas Perrin a trouvé sa place à Strasbourg