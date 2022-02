Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador laisse le champ libre à Leonardo pour un dossier colossal !

Publié le 7 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich a été annoncé comme potentielle destination d’Erling Braut Haaland en cas de départ de Robert Lewandowski, le président du club bavarois a donné le ton pour la piste offensive du PSG.

Directeur sportif du PSG, Leonardo devrait avoir du pain sur la planche en marge du prochain mercato estival. En effet, le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration à l’issue de la saison et ne devrait pas être prolongé. L’avenir du numéro 7 du PSG semble s’écrire du côté du Santiago Bernabeu et du Real Madrid. De quoi pousser Leonardo et les dirigeants du PSG à d’ores et déjà avancer leurs pions pour dénicher le successeur de Mbappé. Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, Erling Braut Haaland est perçue comme une véritable option aux yeux du comité de direction du PSG. Et le Bayern Munich laisserait le champ libre au PSG.

« Nous avons Robert Lewandowski et je serais heureux qu'il prenne sa retraite avec nous »