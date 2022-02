Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Feu vert pour la prochaine grande star du projet QSI !

Publié le 7 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland semble déjà promis au club parisien puisque le Real Madrid et Barcelone ne seraient plus des pistes plausibles dans ce dossier.

Dès le mois d’août dernier, le10sport.com vous révélait le vif intérêt du PSG pour Erling Haaland dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain. L’attaquant français semble bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid, et le Qatar devra donc attirer son successeur sur le marché des transferts. Et alors que le FC Barcelone et le Real Madrid sont annoncés comme des concurrents redoutables pour le PSG avec Haaland, il semblerait que ces deux menaces soient écartées.

Pas de Real ou de Barça pour Haaland ?

En effet, le Daily Star a révélé samedi que le Real Madrid n’aurait plus l’intention de recruter Erling Haaland puisque cette opération serait trop lourde à assumer financièrement en plus de l’arrivée de Kylian Mbappé. Par ailleurs, le média anglais affirme que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone pourrait déjà mettre un terme à l’option Erling Haaland, ce qui laisse donc le champ libre au PSG pour le buteur du Borussia Dortmund l’été prochain.