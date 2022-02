Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund interpelle Erling Haaland pour son avenir !

Publié le 6 février 2022 à 18h15 par B.L.

Alors qu'Erling Haaland sera au cœur d'une énorme bataille sur le marché des transferts l'été prochain, Marco Reus a tenu à conseiller le Norvégien. Le capitaine du Borussia Dortmund a alors suggéré à son coéquipier de ne pas quitter le club de la Ruhr.

Erling Haaland ne devrait pas manquer de prétendants l'été prochain. Ces derniers mois, le buteur a été annoncé comme étant dans le viseur des plus grands clubs européens, tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Le 25 août dernier, le10sport.com révélait en exclusivité que le PSG pensait également à recruter le Norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Du côté du Borussia Dortmund, Marco Reus s'est exprimé sur la situation d'Erling Haaland.

« Reste avec nous, ici tu as tout ce qu'il te faut pour progresser »