Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait débloquer une opération colossale !

Publié le 6 février 2022 à 16h15 par B.C.

Très confiant à l’idée d’accueillir Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le Real Madrid souhaiterait se servir de la star du PSG pour convaincre Erling Haaland de rejoindre lui aussi la Casa Blanca.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire semble toucher à sa fin. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, obligeant le club de la capitale à penser dès maintenant à sa succession. D’après les informations divulguées par le10sport.com l’été dernier, Erling Haaland apparaît comme la cible prioritaire du PSG pour oublier Kylian Mbappé, mais dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi pourrait également être contrarié par le Real Madrid.

Haaland prêt à aller au Real Madrid pour Mbappé