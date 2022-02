Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta se prépare à tout pour Erling Haaland !

Publié le 6 février 2022 à 11h30 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta rêve de s’offrir Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival. Un dossier qui sera toutefois complexe pour les Blaugrana, qui étudieraient alors d’autres options pour se consoler au cas où le Norvégien ne serait pas recruté.

Lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone s’est montré très actif. Bien que la situation financière soit toujours complexe en Catalogne, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi rejoint l’effectif de Xavi. Avec le Gabonais, l’entraîneur du Barça peut donc enfin compter sur le buteur qu’il désirait tant durant ce mercato hivernal. Suite au départ à la retraite de Sergio Agüero, s’offrir un numéro 9 était la grande priorité de janvier. C’est désormais chose faite avec Aubameyang. Mais pour occuper cette pointe de l’attaque du Barça, un nom fait rêver tout le monde aux abords du Camp Nou : Erling Braut Haaland. Recruter l’actuel joueur du Borussia Dortmund est le grand objectif de Joan Laporta, qui a d’ailleurs déjà avancé certains pions grâce à sa bonne relation avec Mino Raiola, l’agent du Norvégien. Aux côtés du PSG, du Real Madrid ou de Manchester City, le FC Barcelone apparait donc comme un sérieux prétendants pour recruter Haaland. Toutefois, si le Barça veut y croire, rien ne dit que celui qu’on annonce comme le meilleur attaquant du monde posera ses valises en Catalogne. Un scénario auquel se prépareraient Joan Laporta et sa direction, étudiant ainsi d’autres options pour renforcer l’effectif de Xavi en qualité.

Le plan B !