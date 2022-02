Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Erling Braut Haaland !

Publié le 6 février 2022 à 11h10 par Th.B.

Bien que le Real Madrid et le FC Barcelone aient la préférence d’Erling Braut Haaland, la presse anglaise affirme qu’aucun des deux cadors espagnols ne devrait rafler la mise pour l’attaquant figurant dans le viseur du PSG pour la succession de Kylian Mbappé.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le premier choix du PSG en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’issue de la saison n’est autre qu’Erling Braut Haaland. Néanmoins, Leonardo et la direction sportive du PSG auront fort à faire pour accueillir le Norvégien, bien qu’il ait une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund qui sera effective à compter du 31 mai prochain. En effet, la concurrence serait au rendez-vous en Angleterre et en Espagne. Cependant, ni le Real Madrid ni le FC Barcelone ne semblerait à présent être une menace pour le PSG.

Le Real Madrid ET le Barça hors course pour Haaland ?