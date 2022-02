Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à faire une fleur au Qatar grâce… à Mbappé ?

Publié le 6 février 2022 à 10h10 par Th.B.

Ayant comme priorité de mener à bien l’opération Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait pris la décision de lâcher l’affaire dans le dossier Erling Braut Haaland. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand avec le buteur du Borussia Dortmund.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait se retrouver dans l’obligation de dénicher un successeur à Kylian Mbappé sur le marché des transferts. En effet, le contrat de l’attaquant du Paris Saint-Germain expirera en juin prochain et ne devrait pas engendrer de prolongation vu l’absence de discussions à ce sujet. Le Real Madrid semblerait être la prochaine destination de Mbappé puisqu’il a pris un engagement moral avec le club merengue comme le10sport.com vous le révélait le 6 janvier. Et pour oublier Kylian Mbappé, le PSG songeait déjà en août dernier à Erling Braut Haaland, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com. Et alors que le Real Madrid semblait être déterminé à recruter Haaland, la donne aurait évoluée.

Le Real Madrid se retirerait pour Haaland !