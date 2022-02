Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembele débloquée par... Leo Messi ?

Publié le 6 février 2022 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele pourrait débarquer au PSG à l'été 2022 pour prendre la place de Kylian Mbappé. Selon la presse catalane, la direction parisien voudrait miser sur l'attaquant du Barça pour arranger les affaires de Lionel Messi.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Conscient de la situation, Nasser Al-Khelaïfi aimerait miser sur Ousmane Dembele pour le remplacer. Comme l'a indiqué El Nacional , le numéro 7 du FC Barcelone aurait souhaité quitter son club dès cet hiver pour signer au PSG. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi lui aurait demandé d'attendre la fin de la saison pour qu'il puisse assurer la succession de Kylian Mbappé, plutôt que de débarquer plus tôt pour être en concurrence avec lui. Une stratégie qui devrait faire le plus grand bonheur de Lionel Messi.

Ousmane Dembele recruté pour le bonheur de Lionel Messi au PSG ?