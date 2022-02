Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 6 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Ousmane Dembélé aurait bel et bien un accord avec le PSG et semble donc être le futur successeur de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.

Longtemps poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet hiver, et ciblé par le PSG, Ousmane Dembélé est finalement resté en Catalogne comme l’a expliqué Xavi en conférence de presse : « Aucune solution n'a été trouvée avec Ousmane Dembele. Il fait partie de l'équipe, il a un contrat... Nous avons parlé avec le président. Tout a été fait pour trouver une issue. Je comprends les positions de chacun mais nous devons serrer les rangs et penser à ce qui est le mieux pour le club, ne pas être égoïste. Dembélé a un contrat et je l'utiliserai quand je le jugerai opportun », a indiqué l’entraîneur du Barça. Et le futur de Dembélé semble déjà tout tracé…

Accord confirmé entre Dembélé et le PSG