Mercato - Barcelone : Mbappé, PSG... Leonardo a tout prévu pour Dembélé !

Publié le 5 février 2022 à 8h30 par B.L.

Poussé vers la sortie par le Barça cet hiver, Ousmane Dembélé n'a finalement pas quitté les Blaugrana. Alors que le PSG aurait tenté de recruter le Français avant la fin du mercato, le club de la capitale pourrait bien avoir pris un coup d'avance en vue de l'été prochain.

Au cours du mois de janvier, le FC Barcelone a tout tenté pour se débarrasser d'Ousmane Dembélé. L'ailier est en fin de contrat et refuse toujours de prolonger son bail avec le Barça. Dernièrement, Joan Laporta avait soupçonné que le Français possédait déjà un accord avec un club dans le cadre d'un transfert libre l'été prochain : « La vérité est que Dembélé est difficile à comprendre. Maintenant, nous l'avons dans l'équipe et Xavi travaille sur le présent immédiat et le moyen terme. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Il semble qu'il ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous allons examiner l'intérêt du club. » Et cette équipe ne serait autre que le PSG...

Dembélé aurait un accord avec le PSG