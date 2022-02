Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Xavi prend position pour le feuilleton Dembélé !

Publié le 5 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est question ces derniers temps d’une potentielle punition pour Ousmane Dembélé de passer le restant de la saison en tribunes, Dani Alves est monté au créneau en demandant aux décideurs du FC Barcelone de faire preuve de jugeote.

Et si Ousmane Dembélé été finalement écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison par le FC Barcelone pour ne pas avoir prolongé son contrat courant jusqu’en juin prochain ? À la toute fin du mercato, l’attaquant du Barça n’a pas figuré sur les feuilles de match de Xavi Hernandez alors que le directeur exécutif Mateu Alemany avait poussé un énorme coup de gueule au sujet de la position du clan Dembélé sur la question de la prolongation de contrat. Cependant, pour la réception de l’Atletico de Madrid dimanche, il se pourrait que Dembélé soit titularisé avec Adama Traoré et Ferran Torres sur le front de l’attaque du FC Barcelone. Et pour Dani Alves, il n’y aurait même pas de débat au sujet de l’utilisation du Français.

« Nous devons penser intelligemment et que nous devons profiter du fait que le joueur est là. »