Mercato - Barcelone : Ferran Torres prend position pour Ousmane Dembele !

Publié le 4 février 2022 à 19h10 par A.D.

Alors qu'elle n'a pas réussi à vendre Ousmane Dembele cet hiver, la direction du FC Barcelone aimerait le mettre au placard. Malgré tout, les hautes sphères catalanes laisseraient Xavi gérer ce dossier. Sachant que le coach du Barça n'a pas encore pris sa décision pour la réception de l'Atlético, Ferran Torres a pris position.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele n'a pas réussi à trouver un accord contractuel avec le FC Barcelone. Ainsi, la direction du Barça aurait tenté de le vendre lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, Ousmane Dembele aurait fait capoter son départ vers la Premier League. Condamnées à voir son numéro 7 partir librement et gratuitement le 1er juillet, les hautes sphères du Barça compteraient le mettre au placard jusqu'à l'issue de la saison. Toutefois, Xavi aimerait pouvoir utiliser Ousmane Dembele lorsqu'il en a besoin. Alors que le FC Barcelone accueille l'Atlético de Madrid ce dimanche après-midi, le coach espagnol devrait décider quelques heures avant le match s'il convoque son attaquant français ou non. Et en attendant de connaitre le verdict, Ferran Torres a pris position sur cette polémique.

«Si l'entraîneur le décide, il sera prêt à jouer»