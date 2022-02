Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de gueule d'une piste du Barça !

Publié le 4 février 2022 à 14h30 par La rédaction

Piste prioritaire du FC Barcelone au poste de latéral gauche cet hiver, Nicolas Tagliafico n’attendait qu’un accord entre le club culé et l’Ajax Amsterdam. Finalement, Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax, ne l’a pas laissé partir. La pilule ne passe pas pour l’Argentin.

L’été dernier, le FC Barcelone a été l’un des acteurs majeurs du mercato. Entre le départ retentissant de Lionel Messi, celui d’Antoine Griezmann et les arrivées de Memphis Depay et Luuk de Jong, le club catalan a fait parler de lui. Cet hiver, même combat. Vu l’effectif limité dont il dispose, Xavi avait demandé des recrues à sa direction. L’entraîneur espagnol a vu arriver quatre renforts : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi satisfaire Xavi, même s’il aurait espéré un latéral gauche en plus. Souvent enquiquiné par des pépins physiques, Jordi Alba a du mal à assurer le poste à lui seul. Le Barça avait rapidement ciblé Nicolas Tagliafico, le joueur de l’Ajax Amsterdam, aussi suivi par l’OM. Pour l’Argentin, son choix était clair : rejoindre la Catalogne. Mais ce n’était pas la volonté de Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax. « La situation de Tagliafico ? C'était très difficile. Si Barcelone veut prendre un joueur en prêt, nous devons aussi avoir un remplaçant en ligne. Bien sûr, c'est triste pour lui. Barcelone a toujours un nom fantastique, et c'est un joueur fantastique. Mais ça n'a pas marché », a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal. Un transfert avorté que Tagliafico a du mal à digérer…

« C'était une opportunité de rêve et ils ne m’ont pas aidé »