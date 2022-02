Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est déjà réglé pour la polémique Ousmane Dembélé ?

Publié le 4 février 2022 à 14h00 par La rédaction

A six mois de la fin de son bail avec Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé et il ne devrait pas le faire. Alors que le club culé avait un temps pensé le laisser en tribunes pour le reste de la saison, Xavi aurait finalement convaincu son président de le réintégrer.

C’est sans aucun doute le feuilleton qui a fait le plus de bruit cet hiver. Partira, partira pas… Le FC Barcelone a eu le temps d’imaginer tous les scenarii possibles. Malgré l’accord annoncé avec le PSG, Ousmane Dembélé n’a pas plié bagages et est resté en Catalogne. Il ne reste que six mois de contrat au champion du monde et une question domine : jouera-t-il ? Au départ, le Barça semblait avoir l’intention de le laisser en tribunes en cas de non-prolongation. Mais la tendance serait en train de s’inverser…

Dans le groupe dès dimanche ?