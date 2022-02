Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Xavi Simons est déjà acté ?

Publié le 4 février 2022 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Xavi Simons va partir librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et sa prochaine destination pourrait bien être le FC Barcelone, le club où il a été formé.

Très en vue avec la Masia , Xavi Simons a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter librement et gratuitement à l'été 2019. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Xavi Simons pourrait toutefois ne plus faire long feu au PSG. Alors qu'une prolongation serait encore loin d'être bouclée, le crack de 18 ans partira pour 0€ à la fin de la saison si un terrain d'entente n'est pas trouvé avec le PSG. Et le FC Barcelone pourrait en profiter pour prendre sa revanche sur l'écurie rouge et bleu.

Retour à l'envoyeur pour Xavi Simons ?