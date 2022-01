Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid sur l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 23 janvier 2022 à 16h10 par Th.B.

Alors que le PSG n’a plus un laps de temps important pour prolonger le contrat de Xavi Simons, les négociations avec son agent Mino Raiola ne laisseraient pas pour le moment entendre qu’une prolongation est imminente.

« Si Xavi Simons et Edouard Michut peuvent être dans le groupe jusqu’à la fin de la saison ? Ils doivent montrer chaque jour qu'ils sont motivés. Certains arrivent à s'affirmer plus rapidement que d’autres ». Voici le message que Mauricio Pochettino a confié samedi lors du passage de l’entraîneur du PSG en conférence de presse samedi. Cependant, il faudrait au moins cela pour que Leonardo ait une réelle chance de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Xavi Simons et surtout, d’avoir de la matière pour les discussions avec son agent Mino Raiola.

Négociations délicates entre le PSG et Simons…