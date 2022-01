Foot - PSG

PSG : Pochettino interpelle les pépites du PSG !

Publié le 22 janvier 2022 à 16h15 par Th.B.

Alors que Xavi Simons et Edouard Michut se sont distingués dernièrement en Ligue 1 et en Coupe de France, Mauricio Pochettino a prévenu les deux talents du PSG pour la deuxième partie de saison.

Que ce soit en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye ou Vannes, voire en Ligue 1 lors du déplacement à l’OL et la réception de Brest samedi dernier, Xavi Simons a pu se mettre quelques minutes sous la dent avec l’équipe première du PSG. Le jeune milieu de terrain néerlandais de 18 ans n’est pas un cas isolé puisque Edouard Michut et Ismaël Gharbi ont eux aussi eu la possibilité de se montrer aux yeux de Mauricio Pochettino et de son staff technique. De bon augure pour le reste de la saison ? Cela ne tiendrait qu’aux pépites du PSG…

« Ils doivent montrer chaque jour qu'ils sont motivés »