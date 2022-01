Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino dresse un premier bilan sur Messi !

Publié le 22 janvier 2022 à 15h15 par B.L.

Absent des terrains depuis le 22 décembre dernier, Lionel Messi va faire son retour à la compétition avec le PSG dimanche, puisque l'Argentin a été convoqué pour le match contre Reims. Ce samedi, Mauricio Pochettino a réitéré son admiration envers la Pulga tout en faisant un point sur ses six premiers mois au PSG.

Lionel Messi va faire son retour dans le groupe du PSG. Le dernier match de l'Argentin remonte au 22 décembre dernier et un match nul contre Lorient (1-1). Entre temps, le septuple Ballon d'Or a contracté le Covid-19 lors de la trêve hivernale. Toutefois, Mauricio Pochettino a annoncé ce samedi que Lionel Messi sera bien présent dimanche contre Reims : « Je suis content aussi de son évolution (après le Covid). Il s'est bien entraîné avec le groupe. Le savoir à nouveau dans le groupe est une satisfaction. Il sera aussi dans le groupe . »

« Je suis très content d'avoir Lionel Messi dans l'équipe »