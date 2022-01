Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL pour ce successeur de Mbappé ?

Publié le 22 janvier 2022 à 14h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain va devoir faire face à la forte concurrence de la Juventus, qui semble déterminée à recruter le prodige Dušan Vlahović.

Le casting pour le remplaçant de Kylian Mbappé est lancé. Si le Paris Saint-Germain n’a toujours pas dit son dernier mot pour la prolongation de la star française, on se prépare tout de même au pire scénario possible. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux joueurs particulièrement appréciés au sein du PSG. En Italie, Il Corriere dello Sport a récemment ajouté le nom de Dušan Vlahović, qui réalise d’excellentes prestations avec la Fiorentina et qui plairait beaucoup à Leonardo.

La Juventus offre 60M€ pour Vlahović