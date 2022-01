Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé à nouveau écarté ? La réponse de Xavi !

Publié le 22 janvier 2022 à 14h00 par A.C.

Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a été invité à commenter une nouvelle fois la situation d’Ousmane Dembélé, poussé vers la sortie à quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Après avoir tout fait pour le prolonger le club catalan semble avoir rompu avec l’international français et surtout son entourage, avec plusieurs sorties publiques assez impactantes. C’est le cas de Mateu Alemany, qui a clairement invité le clan Dembélé à trouver un nouveau club le plus vite possible. « Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça » a expliqué le dirigeant du Barça. « Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier ». La situation n’est toujours pas résolue et il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fin du mercato hivernal.

« La situation de Dembélé n’a pas changé »