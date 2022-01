Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé pourrait trainer le Barça devant les tribunaux !

Publié le 22 janvier 2022 à 11h30 par A.C.

L’avenir d’Ousmane Dembélé est au centre de toutes les discussions du côté du FC Barcelone, où l’on semble vouloir absolument le vendre avant la fin du mercato hivernal.

Certains pensaient pouvoir y arriver, mais la prolongation d’Ousmane Dembélé semble désormais impossible. Ainsi, le ton du FC Barcelone s’est durcit et cette semaine il a clairement été communiqué au joueur qu’il doit partir le plus vite possible. « La réalité est que nous avons commencé à discuter avec Ousmane et ses agents vers le mois de juillet. Pendant tout ce temps, six mois et presque sept, nous avons parlé, nous avons parlé, le Barça a fait différentes offres, ils ont essayé de trouver un moyen pour que le joueur continue avec nous et ces offres ont été systématiquement rejetées par ses agents » a déclaré Mateu Alemany, directeur du football du Barça. « Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça. Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier ». Les actions ont rapidement suivi les paroles, puisque Xavi a décidé d’écarter Dembélé pour le huitième de finale de Copa del Rey... perdu par le FC Barcelone face à l’Athetic Bilbao (3-2).

Un faux pas fatal de la part du Barça ?

Les agissements du FC Barcelone pourraient toutefois couter cher. Des sources judiciaires auraient assuré à MARCA que le club catalan pourrait risquer gros dans son litige avec Ousmane Dembélé. Le quotidien explique que le fait de publiquement pousser un salarié sous contrat vers la sortie, pourrait être associé à « un manquement grave de l’employeur », selon l’article 50 de la loi espagnole sur le statut des travailleurs. Le Barça pourrait ainsi être contraint de régler à Dembélé une indemnisation minime équivalente à deux mois de salaire, que des causes aggravantes pourraient pousser jusqu’à un an entier de salaire.

« Dembélé pourrait même explorer la possibilité de résilier unilatéralement son contrat »