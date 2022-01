Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur Ousmane Dembélé !

Publié le 21 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Alors que le Français a été mis à l'écart du groupe jeudi lors de la défaite en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (3-2), Xavi s'est justifié après la rencontre.

Ousmane Dembélé n'est plus désiré au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'ailier ne compterait pas prolonger avec les Blaugrana . Par conséquent, le Barça souhaiterait se débarrasser du Français dès cet hiver afin d'éviter un départ à 0€ à la fin de la saison. Mateu Alemany, directeur football du club culé, n'a pas caché ses intentions sur la gestion du cas Ousmane Dembélé dernièrement : « On a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier. » Par conséquent, le joueur de 24 ans n'a pas été convoqué jeudi pour le déplacement du Barça sur le terrain de l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi.

« C'est une décision du club »