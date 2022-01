Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé est poussé dehors !

Publié le 21 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que la situation se tend entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, Mateu Alemany a demandé à l'ailier français de quitter le club cet hiver.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé aurait refusé de prolonger son bail ce qui ne laisse que deux issues dans ce dossier comme l'expliquait Xavi en conférence de presse : « Je me pose aussi cette question, mais c'est une question pour lui. Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. La solution est qu'il renouvelle son contrat ou qu'il cherche une porte de sortie . » Directeur du football du Barça, Mateu Alemany se montre encore plus catégorique.

Alemany réclame le départ de Dembélé