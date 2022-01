Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore un coup de tonnerre dans le feuilleton Dembélé ?

Publié le 20 janvier 2022 à 16h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Le joueur affichant des exigences bien trop élevées, le FC Barcelone a pris une décision radicale pour son avenir. Toutefois, l'ailier de 24 ans n'aurait pas encore entièrement fermé la porte à une prolongation au Barça.

Ces derniers jours, le dossier Ousmane Dembélé ne cesse de créer de l’agitation au FC Barcelone. Depuis de nombreux mois, Joan Laporta essaye tant bien que mal d’obtenir la prolongation de l’international tricolore, en vain. Le Barça a même tenté d’utiliser la manière forte, Xavi ayant fixé un ultimatum au champion du monde 2018 : « La solution est qu'il renouvelle son contrat ou qu'il cherche une porte de sortie. » Mais cela ne s’est pas avéré efficace non plus. Ainsi, le club catalan aurait pris une décision radicale comme annoncé par Mateu Alemany : « O n a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier. » Néanmoins, Ousmane Dembélé n’aurait toujours pas dit adieu au FC Barcelone pour autant.

Ousmane Dembélé veut prolonger et négocier avec le Barça