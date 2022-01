Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador européen veut tenter un coup colossal avec Dembélé !

Publié le 20 janvier 2022 à 12h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé n’est pas disposé à prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison, le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que l’international français ne rejouerait plus, tout en l’invitant à quitter le club au plus vite. Une situation dont souhaiterait profiter Manchester United.

Cette fois-ci, le point de non-retour a été atteint dans le feuilleton Dembélé. Ce jeudi, Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone, a lancé un énorme ultimatum à l’attaquant français, ne voulant pas prolonger alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain. « Il a été communiqué à ses agents et lui qu'il faut partir de façon immédiate parce qu’on veut des joueurs engagés avec ce projet. On espère qu’un transfert se produira avant le 31 janvier. La conséquence sportive, validée par l’entraîneur, c’est qu’on ne veut pas avoir de joueurs pas impliqués dans le projet et qui ne veulent pas être au Barça », a lâché le dirigeant du FC Barcelone. La guerre est donc déclarée entre les deux parties, et Manchester United souhaiterait en profiter pour rafler la mise.

Manchester United prêt à recruter Dembélé cet hiver, si…