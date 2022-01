Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tout prévu pour l’arrivée du «nouveau Ronaldo» !

Publié le 20 janvier 2022 à 10h00 par P.L.

Misant sur la jeunesse, le FC Barcelone serait intéressé par un attaquant brésilien de 15 ans, déjà comparé à Ronaldo et Romario. Le club catalan serait même déjà passé à l'action pour s'attacher ses services.

Désireux de se construire une nouvelle équipe qui puisse à nouveau l’emmener vers les sommets du football européen, le FC Barcelone compte sur le marché des transferts et la jeunesse pour se renforcer considérablement sur le long terme. Ainsi, des joueurs comme Ansu Fati, Pedri ou encore Gavi seraient en train de prendre une importance capitale dans le projet de Joan Laporta. Mais le président catalan serait également à l’affût sur le marché des transferts, cherchant à dénicher la prochaine star du football mondial. Et elle pourrait bien se trouver au Brésil, où évolue Endrick, déjà comparé à Ronaldo et Romario. D’ailleurs, le Barça serait déjà passé à l’action pour l’attaquant de seulement 15 ans.

Laporta a un plan pour Endrick