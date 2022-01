Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle Laporta pour l’avenir de cette pépite du Barça !

Publié le 20 janvier 2022 à 0h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone ne devrait finalement pas prolonger Ousmane Dembélé, Xavi a tenu à faire savoir que le nouveau contrat de Ronald Araujo était une priorité.

Dernièrement, Joan Laporta avait lancé l’opération prolongation au FC Barcelone. Ainsi, Pedri et Ansu Fati avaient successivement paraphé un nouveau contrat avec le club catalan. Et d’autres devaient ensuite les suivre. C’était notamment le cas d’Ousmane Dembélé, une priorité aux yeux de Joan Laporta. Toutefois, finalement, le divorce serait sur le point d’être prononcé entre le Français et le Barça. En attendant, d’autres prolongations sont prioritaires aux yeux de Xavi, qui l’a bien fait savoir.

« Une priorité »