Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend la main pour cette piste de l’OM !

Publié le 19 janvier 2022 à 23h30 par A.C.

A la recherche de renforts pour son FC Barcelone en ce mercato hivernal, Xavi pourrait se tourner vers une cible de Jorge Sampaoli et de l’OM.

Dès son arrivée au FC Barcelone cet automne, Xavi a pointé plusieurs manques dans l’effectif à sa disposition. Des renforts sont arrivés avec Daniel Alves et Ferran Torres, mais la moitié de l’effectif semble pouvoir changer en cas d’offre et certains postes pourraient être encore plus affaiblis. C’est le cas de celui d’arrière gauche, avec la presse catalane qui a émis des doutes sur l’avenir de Jordi Alba. Ainsi, le Barça se serait tourné vers Nicolas Tagliafico de l’Ajax Amsterdam... mais il n’est pas le seul ! Jorge Sampaoli aurait en effet glissé son nom à Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, tandis qu’en Italie le Napoli aimerait trouver un joueur pour épauler remplacer Faouzi Ghoulam.

Le Barça est tout seul pour Tagliafico