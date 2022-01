Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Jordi Alba déjà ciblé par Laporta ?

Publié le 14 janvier 2022 à 9h30 par P.L.

En quête de renfort sur le plan défensif, le FC Barcelone aurait désigné le successeur de Jordi Alba. Le club catalan étudierait sérieusement la piste menant à José Luis Gaya, dossier de longue date du Barça.

Depuis un certain temps maintenant, le FC Barcelone cherche à se renforcer dans le secteur défensif. Cet hiver, le club catalan s’est attaché les services de Dani Alves. Néanmoins, cette signature n’est pas prévue sur du long terme, étant donné l’âge avancé du Brésilien (38 ans). Mais en plus du côté droit, la direction blaugrana chercherait également à trouver un potentiel successeur à Jordi Alba à gauche. Et pour cela, le Barça privilégierait l’une de ses pistes de très longue date.

Le Barça envisage sérieusement la piste Gaya