Mercato - Barcelone : Le Real Madrid à fond sur un crack du Barça ?

Publié le 14 janvier 2022 à 9h00 par P.L.

Alors que le FC Barcelone chercherait à prolonger le contrat de Ronald Araujo, celui-ci verrait d'autres portes de sortie s'ouvrir à lui. Et le défenseur uruguayen pourrait bien rebondir chez le grand rival du Barça : le Real Madrid.

En ce mois de janvier, Joan Laporta aimerait renforcer l’effectif de Xavi de recrutant plusieurs joueurs sur le marché des transferts afin de redresser la barre sur cette deuxième partie de saison. Cependant, le président du FC Barcelone a également d’autres dossiers chauds à régler, notamment au niveau des prolongations. Après avoir bouclé celles de Pedri et d’Ansu Fati, Joan Laporta voudrait étendre les engagements de deux autres pépites de Xavi, Gavi et Ronald Araujo. Mais ces derniers jours, le plus clair de son temps a été occupé par le dossier Ousmane Dembélé. Et le Real Madrid pourrait bien en profiter.

Le Real Madrid s’intéresserait de nouveau à Ronald Araujo