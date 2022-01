Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger pour l'avenir de ce crack de Xavi ?

Publié le 6 janvier 2022 à 23h30 par P.L.

Misant sur son centre de formation, le FC Barcelone chercherait à prolonger le contrat de Ronald Araujo. Cependant, Joan Laporta se retrouverait en difficulté dans le dossier et cela pourrait être bénéfique au Bayern Munich.

Traversant une période difficile, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts pour se bâtir une équipe capable de rivaliser avec les autres cadors européens. Mais le club catalan compterait également sur son centre de formation. Dans cette optique, Joan Laporta a déjà officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri. Le président du Barça travaillerait également sur les extensions des engagements de Gavi et de Ronald Araujo. Le défenseur central est en fin de contrat en juin 2023 alors qu’il s’impose de plus en plus dans la charnière de Xavi. Cependant, Joan Laporta se retrouverait en difficulté dans le dossier.

Le Bayern Munich suit avec attention la situation de Ronald Araujo