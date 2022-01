Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante de Morata pour son avenir ?

Publié le 6 janvier 2022 à 22h30 par P.L.

En quête de renfort dans le secteur offensif, le FC Barcelone serait très intéressé par Alvaro Morata. Et le joueur de 29 ans serait prêt à prendre une grande décision pour son avenir malgré la ferme opposition de la Juventus dans le dossier.

Après un début de saison assez délicat, le FC Barcelone chercherait à se renforcer lors de ce mercato hivernal afin de remonter la pente. De ce fait, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes, notamment dans le secteur offensif malgré la récente arrivée de Ferran Torres dans l’effectif de Xavi. Quelques noms ont déjà été liés au club catalan, comme Marcus Rashford ou encore Edinson Cavani, mais la piste la plus chaude dernièrement semble être celle menant à Alvaro Morata. L’attaquant espagnol, prêté à la Juventus par l’Atletico de Madrid, serait une bonne option aux yeux du FC Barcelone. Cependant, Massimiliano Allegri s’est montré catégorique concernant l’avenir d’Alvaro Morata : « Morata ne partira pas. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, et qui est déjà 7 cette année. C'est un joueur performant et il est très important. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici parce que pour trouver quelqu'un de son niveau, il faut prendre les 4 ou 5 meilleurs attaquants. Alvaro reste avec beaucoup d'enthousiasme, c'est tout ». Toutefois, le dossier ne serait pas clos pour autant.

Morata pourrait forcer son départ de la Juventus