Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ne lâche rien dans ce gros dossier !

Publié le 6 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Malgré les déclarations de Massimiliano Allegri, le FC Barcelone n'aurait absolument pas renoncé au recrutement d'Alvaro Morata cet hiver.

Malgré l'arrivée de Ferran Torres, le FC Barcelone souhaite toujours voir débarquer un vrai numéro 9. Il faut dire que Luuk De Jong ne convainc pas tandis que Memphis Depay n'est pas un pur avant-centre. Dans cette optique, Xavi a fait d'Alvaro Morata sa grande priorité. Mais Massimiliano Allegri a jeté un gros froid sur ce dossier. « Morata ne partira pas. C'est un joueur qui a marqué 21 buts l'année dernière, et qui est déjà 7 cette année. C'est un joueur performant et il est très important. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici parce que pour trouver quelqu'un de son niveau, il faut prendre les 4 ou 5 meilleurs attaquants. Alvaro reste avec beaucoup d'enthousiasme, c'est tout », confiait l'entraîneur de la Juventus en conférence de presse.

Xavi continue de faire le forcing pour Morata