Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une réponse claire pour sa grande priorité !

Publié le 5 janvier 2022 à 15h00 par A.M.

Bien qu'il soit la grande priorité du FC Barcelone, Alvaro Morata ne devrait pas quitter la Juventus cet hiver comme le révèle Massimiliano Allegri.

Après les arrivées de Daniel Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin cet hiver et souhaite notamment se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, Xavi a fait d'Alvaro Morata sa grande priorité. Un dossier qui s'annonce compliqué puisque même si l'attaquant espagnol semble avoir envie de rejoindre le Barça, il est prêté par l'Atlético de Madrid à la Juventus. Son transfert nécessite donc un accord tripartite qui ne devrait pas avoir lieu.

Allegri retient Morata