Mercato - PSG : Le Qatar connaît ses adversaires pour Erling Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 14h45 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil d’Erling Haaland dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG devra néanmoins affronter une lourde concurrence dans ce dossier.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, le PSG a déjà dressé son plan de vol pour la succession de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison, et Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait partie des grandes priorités du Qatar à cet effet. Mais pour rafler la mise avec le buteur norvégien, le PSG devra mettre les bouchées doubles…

Du très lourd sur Haaland !