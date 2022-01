Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme promesse qui risque de tout changer pour Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour accueillir Erling Braut Haaland, le FC Barcelone aurait de fortes chances de tout chambouler après une discussion avec son agent Mino Raiola.

Afin d’oublier Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison au PSG, le directeur sportif Leonardo et les dirigeants parisiens gardent un oeil sur la situation d’Erling Braut Haaland, dont la clause fixée à 75M€ dans son contrat avec le Borussia Dortmund sera effective à l’été 2022. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité en août dernier que le PSG en pinçait pour Haaland. Cependant, le FC Barcelone pourrait jouer un bien mauvais tour au PSG en raison d’un gentlemen agreement passé entre le président Joan Laporta et l’agent du joueur, Mino Raiola.

Raiola aurait donné sa parole à Laporta !